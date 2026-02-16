Богомаз: Брянская область в воскресенье пережила самую мощную атаку БПЛА

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, специалисты подключили резервную генерацию, в результате чего тепло и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципальных образованиях было запущено в течение трех часов.
