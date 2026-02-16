Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: Брянская область в воскресенье пережила самую мощную атаку БПЛА

ТУЛА, 16 фев — РИА Новости. Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку БПЛА, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, специалисты подключили резервную генерацию, в результате чего тепло и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципальных образованиях было запущено в течение трех часов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше