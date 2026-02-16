Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен повторять события 2014 года и уступать территории России. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.
По словам украинского лидера, действия властей в начале 2014 года он считает ошибочными. Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, Москву можно сдержать только при помощи давления и силы.
Он также выразил позицию, что попытки смягчить подход к российскому руководству не приведут к результату и могут дать время для укрепления военного потенциала.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после проведения референдума. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.
Украина считает полуостров своей территорией. Российские власти заявляют, что решение было принято жителями Крыма на референдуме, а Москва поддержала их выбор.
