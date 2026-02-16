Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что Украина не отдаст территории России снова

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен повторять события 2014 года и уступать территории России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен повторять события 2014 года и уступать территории России. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

По словам украинского лидера, действия властей в начале 2014 года он считает ошибочными. Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, Москву можно сдержать только при помощи давления и силы.

Он также выразил позицию, что попытки смягчить подход к российскому руководству не приведут к результату и могут дать время для укрепления военного потенциала.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после проведения референдума. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.

Украина считает полуостров своей территорией. Российские власти заявляют, что решение было принято жителями Крыма на референдуме, а Москва поддержала их выбор.

Читайте также: Мертвую обнаженную женщину нашли замерзшей в морозилке супермаркета.