Захарова: Киев доигрался до «неонацистской прошивки под натовским зонтиком»

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Киев давно превратился в террористическую ячейку.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим уже давно превратился из марионеточного в международную террористическую ячейку с неонацистской прошивкой, поддерживают его целый конгломерат стран под «натовским зонтиком». Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Киев регулярно совершает теракты против мирного населения, а затем возвращается на место преступления, чтобы убить врачей и спасателей.

«Врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что террористическими преступлениями Киев пытается отвлечь внимание от неудач на поле боя.

Ранее Захарова назвала неонацистским призыв Владимира Зеленского к травле российских спортсменов. Дипломат также отреагировала на выпад главы киевского режима в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана в Мюнхене.

