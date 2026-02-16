Киевский режим уже давно превратился из марионеточного в международную террористическую ячейку с неонацистской прошивкой, поддерживают его целый конгломерат стран под «натовским зонтиком». Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Киев регулярно совершает теракты против мирного населения, а затем возвращается на место преступления, чтобы убить врачей и спасателей.
«Врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что террористическими преступлениями Киев пытается отвлечь внимание от неудач на поле боя.
Ранее Захарова назвала неонацистским призыв Владимира Зеленского к травле российских спортсменов. Дипломат также отреагировала на выпад главы киевского режима в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана в Мюнхене.