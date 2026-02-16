В Норвегии призвали выдворить политиков из-за многомиллиардной помощи Украине

Ранее сообщалось, что на Украине бывшие высокопоставленные военные разворовали 415 млн гривен (около $5,7 млн), выделенных на разработку тактической IT-системы «Колокол». Среди фигурантов — экс-заместитель начальника Генштаба, бывший командующий войсками связи и другие лица. Контракт заключили ещё в 2016 году, но в итоге система так и не заработала. В ходе реализации проекта его стоимость необоснованно выросла, а деньги вывели.