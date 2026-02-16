Поводом для критики стала программа Нансена, в рамках которой Осло обязался выделить Украине около 30 миллиардов долларов до 2030 года. Журналисты обращают внимание, что правительство по сути перекладывает эти обязательства на будущие составы парламента, заключая межпартийные соглашения. В итоге, какую бы партию ни выбрал норвежец на выборах, курс на многомиллиардные транши не изменится.
В связи с этим норвежцам, желающим прекратить утечку бюджетных средств, предлагаются жёсткие сценарии. По мнению авторов, для того чтобы остановить многолетние выплаты, необходимо либо полностью обновить состав парламента, либо инициировать восстание внутри самих политических сил, которое разрушило бы основы существующего межпартийного сговора.
Ранее сообщалось, что на Украине бывшие высокопоставленные военные разворовали 415 млн гривен (около $5,7 млн), выделенных на разработку тактической IT-системы «Колокол». Среди фигурантов — экс-заместитель начальника Генштаба, бывший командующий войсками связи и другие лица. Контракт заключили ещё в 2016 году, но в итоге система так и не заработала. В ходе реализации проекта его стоимость необоснованно выросла, а деньги вывели.
