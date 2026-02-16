Позицию Европарламента по гендерной политике в Госдуме назвали ошибочной

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обсуждение в Европарламенте вопроса о признании трансгендерных женщин (ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение) как женщин и уравнивании их в правах. Соответствующее заявление он опубликовал в своем своем канале в мессенджере.
По словам Володина, в Европарламенте прошли продолжительные дебаты, в ходе которых обсуждалось, могут ли беременность и роды относиться только к биологическим женщинам. Он отметил, что большинство депутатов поддержали позицию о признании трансгендерных женщин как женщин.
Спикер Госдумы также упомянул ситуацию в Великобритании, где, по его словам, в школы направлены рекомендации учитывать гендерную идентичность детей при обращении к ним.
Володин заявил, что не поддерживает подобный подход и считает его ошибочным. Он напомнил о стратегии Еврокомиссии 2025 года, посвященной вопросам гендерной политики.
В завершение председатель Госдумы выразил мнение, что такие решения могут привести к негативным последствиям.
