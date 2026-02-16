Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Позицию Европарламента по гендерной политике в Госдуме назвали ошибочной

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обсуждение в Европарламенте вопроса о признании трансгендерных женщин (ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение) как женщин и уравнивании их в правах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обсуждение в Европарламенте вопроса о признании трансгендерных женщин (ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение) как женщин и уравнивании их в правах. Соответствующее заявление он опубликовал в своем своем канале в мессенджере.

По словам Володина, в Европарламенте прошли продолжительные дебаты, в ходе которых обсуждалось, могут ли беременность и роды относиться только к биологическим женщинам. Он отметил, что большинство депутатов поддержали позицию о признании трансгендерных женщин как женщин.

Спикер Госдумы также упомянул ситуацию в Великобритании, где, по его словам, в школы направлены рекомендации учитывать гендерную идентичность детей при обращении к ним.

Володин заявил, что не поддерживает подобный подход и считает его ошибочным. Он напомнил о стратегии Еврокомиссии 2025 года, посвященной вопросам гендерной политики.

В завершение председатель Госдумы выразил мнение, что такие решения могут привести к негативным последствиям.

Читайте также: Мертвую обнаженную женщину нашли замерзшей в морозилке супермаркета.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше