Накал русофобии в Европе встречает сопротивлении здравых политиков, заявили в США

«Сопротивление исходит от устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике. Они не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба собственной политической репутации — и репутации своей партии», — сказал он.