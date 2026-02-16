«Сопротивление исходит от устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике. Они не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба собственной политической репутации — и репутации своей партии», — сказал он.
Русофобская политика лидеров стран ЕС вызывает реакцию противоположных политических сил. И чем агрессивнее ведёт себя то же немецкое правительство Фридриха Мерца, тем большее сопротивлении оно будет встречать.
Ранее Эмманюэль Макрон заявил о создании прямого канала связи с Россией. По словам франзцуского президента, после окончания конфликта на Украине Европе придётся «определить правила сосуществования» с РФ.
