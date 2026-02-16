Ричмонд
Politico присудила Каллас премию за худший «покерфейс»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Газета Politico по итогам Мюнхенской конференции по безопасности присудила главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас премию за худший «покерфейс», а генсеку НАТО Марку Рютте — за самые странные истории: о встрече с собакой на Украине и причинах называния президента США Дональда Трампа «папочкой».

Источник: Reuters

Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о встрече с украинским псом Патроном и посланием, полученным от него. По словам генсека, он посмотрел псу Патрону в глаза, и тот сказал, что Украина никогда не сдастся.

«Наши сомнительные награды отдают честь политикам, влиятельным и публичным фигурам, отличившимся в менее экзистенциальном плане. Представляем девять наград Politico за самые запоминающиеся (и самые мемные) моменты», — пишет издание.

По мнению газеты, Каллас удостаивается премии «Худший покерфейс» за то, что не смогла скрыть свое скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца.

«Поджатые губы и надутые щеки — реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы», — говорится в публикации.

Кроме того, глава евродипломатии также получила премию за один из двух «Самых крупных споров» — все с тем же Уолтцем.

Говоря о Рютте, газета вспоминает его объяснения по поводу данного им Трампу прозвища «папочка», а также историю о «беседе» с псом на Украине.

«Однако телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно», — замечает издание.

Среди других «лауреатов» — президент Финляндии Александр Стубб, получивший «Самое большое повышение самооценки» за продажу своей книги на саммите, пропустившая мероприятие премьер Италии Джорджа Мелони с «Самым заметным проявлением неуважения» и госсекретарь США Марко Рубио, удостоившийся «Самых бурных оваций».

Конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.

