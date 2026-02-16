Politico присудила Каллас премию за худший «покерфейс»

Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о встрече с украинским псом Патроном и посланием, полученным от него. По словам генсека, он посмотрел псу Патрону в глаза, и тот сказал, что Украина никогда не сдастся.
«Наши сомнительные награды отдают честь политикам, влиятельным и публичным фигурам, отличившимся в менее экзистенциальном плане. Представляем девять наград Politico за самые запоминающиеся (и самые мемные) моменты», — пишет издание.
«Поджатые губы и надутые щеки — реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы», — говорится в публикации.
Кроме того, глава евродипломатии также получила премию за один из двух «Самых крупных споров» — все с тем же Уолтцем.
Говоря о Рютте, газета вспоминает его объяснения по поводу данного им Трампу прозвища «папочка», а также историю о «беседе» с псом на Украине.
«Однако телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно», — замечает издание.
Среди других «лауреатов» — президент Финляндии Александр Стубб, получивший «Самое большое повышение самооценки» за продажу своей книги на саммите, пропустившая мероприятие премьер Италии Джорджа Мелони с «Самым заметным проявлением неуважения» и госсекретарь США Марко Рубио, удостоившийся «Самых бурных оваций».
Конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.