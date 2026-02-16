Ричмонд
Не ждать, когда сгорит жилье: Трутнев потребовал убрать бюрократию при борьбе с ЧС на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ФедералПресс. Законы не должны мешать спасать людей — с таким посылом Юрий Трутнев провел совещание по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке. Вице-премьер поручил МЧС совместно с федеральными министерствами проработать поправки в законодательство, чтобы снять административные ограничения при чрезвычайных ситуациях.

Источник: Портал Правительства России

«К сожалению, ЧС на Дальнем Востоке происходят часто. Это пожары, наводнения и другие природные катаклизмы. Например, совсем недавно прошли экстремальные снегопады на Камчатке. Все это приводит к дестабилизации жизни в регионах, а часто и возникновению рисков для жизни и здоровья населения. При этом, к сожалению, очень часто ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а иногда их предотвращение входит в противоречие с действующими нормами законодательства», — отметил полпред президента РФ в ДФО.

По его словам, проблема в том, что при ликвидации ЧС региональные и местные власти вынуждены соблюдать нормы, которые в экстренной ситуации только мешают. Из-за этого страдают люди, растет ущерб, затягиваются восстановительные работы, а доверие к властям падает. Если же чиновники действуют быстро и без согласований с контролирующими органами (Рослесхоз, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и другие), то сами рискуют попасть под статью — их могут привлечь к ответственности за нарушение закона.

Чтобы разорвать этот круг, Юрий Трутнев поручил МЧС и Минвостокразвития проанализировать действующие нормы и вместе с профильными ведомствами подготовить поправки в законодательство.

«Необходимо проработать действующее законодательство. Я уже более десяти лет работаю на Дальнем Востоке и всегда стараюсь бывать в тех территориях, в которых возникает угроза жизни и здоровью людей, потому что считаю, что обязан это делать. Видеть пришлось многое: сгоревшие поселки, затопленные села, сошедшие с пути поезда. Часто принять своевременные решения было нельзя из-за ограничений действующего законодательства», — подчеркнул он.

Юрий Трутнев убежден, что прорабатывать изменения нужно не только под уже случившиеся ЧС, но и на опережение. В качестве примера он привел лесные пожары: огонь уже горит, дома под угрозой, а чрезвычайную ситуацию еще не объявили — и власти формально не могут начинать действовать. По его словам, нельзя ждать, пока сгорит жилье, нужно заранее иметь механизмы защиты.

Отвечать за превентивные меры, по мнению вице-премьера, должно только одно ведомство — МЧС. Он поручил министерству вместе с профильными структурами еще раз проанализировать ситуацию и подготовить предложения. Этот вопрос планируют обсудить более детально на одном из следующих совещаний.

Ранее полпред в ДФО потребовал разобраться со срывом субсидированной программы перелетов для Дальнего Востока.

