Не ждать, когда сгорит жилье: Трутнев потребовал убрать бюрократию при борьбе с ЧС на Дальнем Востоке

«К сожалению, ЧС на Дальнем Востоке происходят часто. Это пожары, наводнения и другие природные катаклизмы. Например, совсем недавно прошли экстремальные снегопады на Камчатке. Все это приводит к дестабилизации жизни в регионах, а часто и возникновению рисков для жизни и здоровья населения. При этом, к сожалению, очень часто ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а иногда их предотвращение входит в противоречие с действующими нормами законодательства», — отметил полпред президента РФ в ДФО.