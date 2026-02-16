Ранее известный франзцуский политик Флориан Филиппо назвал безумием план по ускоренному приёму Украины в Евросоюз уже в 2027 году. По мнению лидера партии «Патриоты», это обернётся проблемами для ЕС. Он уверен, что эти намерения нереалистичны.