Мирошник считает, что позиция ЕС по Украине становится радикальнее

Позиция Евросоюза по конфликту на Украине становится всё радикальнее, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, на данный момент сложно ожидать её смягчения или поиска компромисса.

«Важно понимать, насколько Европа в состоянии финансировать конфликт, какие возможности военно-промышленного комплекса европейских государств будут достаточными, чтобы поддерживать интенсивное противостояние на территории Украины», — добавил собеседник РИА «Новости».

Ранее известный франзцуский политик Флориан Филиппо назвал безумием план по ускоренному приёму Украины в Евросоюз уже в 2027 году. По мнению лидера партии «Патриоты», это обернётся проблемами для ЕС. Он уверен, что эти намерения нереалистичны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

