Свердловский губернатор назначил нового министра ЖКХ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил нового министра энергетики и ЖКХ региона. Им стал выпускник первого потока «школы мэров» Сергей Лобанов.
— Сергей Семёнович Лобанов родился в 1977 году. Окончил Уральский государственный технический университет — УПИ, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Сергей Лобанов уже работал на руководящих постах. В 2017 году го назначили замглавы администрации Ирбита, а в марте 2023 года — замглавы администрации Туринска. К выполнению своих обязанностей Сергей Лобанов приступит с 16 февраля 2026 года.
Напомним, что бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова 12 декабря 2025 года приговорили к пяти годам условно за взятку. По версии следствия, он и его два заместителя получили 4,4 миллиона рублей за покровительство при выполнении контрактов, из этой суммы Смирнов получил 980 тысяч рублей. Его задержали спустя 10 дней после отставки.