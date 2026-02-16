Свердловский губернатор назначил нового министра ЖКХ

Напомним, что бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова 12 декабря 2025 года приговорили к пяти годам условно за взятку. По версии следствия, он и его два заместителя получили 4,4 миллиона рублей за покровительство при выполнении контрактов, из этой суммы Смирнов получил 980 тысяч рублей. Его задержали спустя 10 дней после отставки.