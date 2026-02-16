В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров

«Страной нужно управлять не силой, а головой. Есть пословица: “Сильный рукой побеждает одного, сильный знанием — тысячу” Поскольку у них не хватает ума читать законы, они придумывают такие пути. Где сейчас Бакиев, который хотел управлять силой? Где Атамбаев, который управлял силой? Мы должны учиться на прошлом», — подчеркнул глава государства.