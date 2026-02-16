В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров

«Когда я говорю, что нет ситуации для переворота: из 24 часов в сутки 20 часов я на работе. Все контролирую. Если происходят неправильные вещи, сразу даю поручения соответствующим министрам, акимам, губернаторам исправить», — заявил лидер страны в интервью госагентству Кабар.
По словам Жапарова, в республике нет предпосылок для государственного переворота и законы не позволят ему состояться.
«Страной нужно управлять не силой, а головой. Есть пословица: “Сильный рукой побеждает одного, сильный знанием — тысячу” Поскольку у них не хватает ума читать законы, они придумывают такие пути. Где сейчас Бакиев, который хотел управлять силой? Где Атамбаев, который управлял силой? Мы должны учиться на прошлом», — подчеркнул глава государства.