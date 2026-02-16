Жапаров: в Киргизии не существует предпосылок для переворота

В Киргизии не существует предпосылок для совершения государственного переворота. Об этом в интервью государственному информагентству «Кабар» заявил президент республики Садыр Жапаров.
«Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, закон этого не предусматривает, а во-вторых, такой ситуации не существует», — заверил президент Киргизии.
Напомним, ранее Жапаров отправил в отставку заместителя председателя кабинета министров Киргизии и главу Госкомитета национальной безопасности. Также он подписал указ об освобождении от должностей трех зампредов Государственного комитета национальной безопасности.
Другим указом Жапаров назначил на пост исполняющего обязанности председателя Госкомитета нацбезопасности Жумгалбека Шабданбекова. Ранее он являлся зампредседателя главной спецслужбы Киргизии.