Топливный паралич: «Герани» ликвидировали крупный узел снабжения под Полтавой

Российские подразделения беспилотной авиации успешно атаковали тыловую инфраструктуру противника в Полтавской области. Согласно официальным сведениям Минобороны РФ, основной целью удара стало хранилище горюче-смазочных материалов, расположенное в окрестностях населённого пункта Качаново.

В ведомстве подтвердили, что для уничтожения объекта использовались дроны-камикадзе Герань, а также представили видеодоказательства, на которых зафиксирован момент точного попадания и последующее возгорание резервуаров с топливом.

Ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.