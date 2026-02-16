Топливный паралич: «Герани» ликвидировали крупный узел снабжения под Полтавой

В ведомстве подтвердили, что для уничтожения объекта использовались дроны-камикадзе Герань, а также представили видеодоказательства, на которых зафиксирован момент точного попадания и последующее возгорание резервуаров с топливом.
Ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.
