«Слышны звуки взрывов», — говорится в материале.
Сигнал тревоги в Кировоградской области прозвучал в 04:16 по московскому времени. Вскоре после этого местные жители сообщили о звуках взрывов.
Российские вооружённые силы наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности и связи Украины, а также по местам дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. В Москве неоднократно подчёркивали, что удары по гражданской инфраструктуре не совершаются, несмотря на попытки Киева и западных стран представить ситуацию в ином свете.
Ранее сообщалось, что под Купянском российские военные сорвали ночную вылазку украинских диверсантов. Две группы ДРГ уничтожили расчёты БПЛА, ликвидированы восемь бойцов с вооружением НАТО. За последнее время на этом направлении пресечены шесть попыток штурма, потери противника составили около 40 человек.
