Президент Киргизии уволил глав МЧС, Минтранса и Минприроды

В соответствии с указом, Медер Машиев освобожден от должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Бообек Ажикеев освобожден от должности министра чрезвычайных ситуаций, а Абсаттар Сыргабаев уволен с поста министра транспорта и коммуникаций.
Президент также назначил Урматбека Шамырканова и.о. министра чрезвычайных ситуаций, Акыла Токтобаева — и.о. министра природных ресурсов и Талантбека Солтобаева — и.о. министра транспорта и коммуникаций. Их кандидатуры будут внесены для согласования в парламент.
Причины увольнения руководителей министерств не уточняются.
10 февраля глава киргизского государства снял своего давнего и близкого соратника Камчыбека Ташиева с должности зампреда кабмина и главы Госкомитета нацбезопасности. После этого в отставку ушел спикер парламента и были сняты с должностей несколько министров.