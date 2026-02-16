Ричмонд
Посольство Италии сменит визовый центр в Минске

Посольство Италии в Беларуси объявило о смене визового центра.

С 1 июля визовым оператором станет компания VF Worldwide, а запись и подача заявлений на итальянскую визу будут проходить по новому адресу — на улице Максима Танка.

До конца июня продолжит работу действующий центр на улице Немига (TLScontact).

В дипмиссии выразили уверенность, что новый оператор сможет сохранить качество визовых услуг для Италии «на одном из лучших в Беларуси уровней».

В обращении также подчеркивается, что посольство, как и в 2025 году, готово принимать заявления от всех граждан Беларуси, планирующих поездки.