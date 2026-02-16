Сергей Одобеску покидает пост министра цифрового развития и связи Самарской области

Одобеску — третий глава ведомства после отставки Константина Преснякова, руководившего департаментом информационных технологий и связи с 2020 по 2024 год. С января 2025 г. департамент был преобразован в минцифры Самарской области, которое возглавил Виктор Злобич. Он занимал эту должность до августа 2025 года. Сейчас Злобич возглавляет департамент цифрового развития Севастополя.