В Челябинск едет новый следователь: СК региона возглавит Андрей Щукин

Известно, что новому главе Следственного комитета Челябинской области 58 лет. Он — выпускник юридического факультета Томского государственного университета по специальности «правоведение». В органах прокуратуры служил с 1991 года. Начинал помощником прокурора, затем работал заместителем прокурора района, руководил надзорными направлениями, курировал вопросы законности судебных постановлений по уголовным делам, надзора за оборотом наркотиков, расследование особо важных дел и оперативно-разыскную деятельность в прокуратуре Новосибирской области. В 2011 году Щукин перешел в Следственный комитет — стал заместителем руководителя СУ СК по Новосибирской области. А 5 июня 2018 года указом президента России был назначен руководителем следственного управления по Томской области, которым и руководил до нынешнего назначения, 11 февраля 2026 года.