Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico выдала Каллас премию за «худший покерфейс»

Европейские политики получили неофициальные награды от издания Politico по итогам Мюнхенской конференции.

Европейские политики получили неофициальные награды от издания Politico по итогам Мюнхенской конференции. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас удостоилась премии за «худший покерфейс», а генсек НАТО Марк Рютте — за «самые странные истории», пишет газета.

Каллас не смогла скрыть скепсиса во время выступления постпреда США при ООН Майка Уолтца.

«Поджатые губы и надутые щеки — реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы», — пояснили в Politico. Ей также присудили премию за один из двух «самых крупных споров» — с тем же Уолтцем.

Рютте отметился сразу двумя историями. Он объяснял, почему называет Дональда Трампа «папочкой», и рассказал о встрече с украинским псом Патроном. По словам генсека, он посмотрел собаке в глаза, и та сказала: Украина никогда не сдастся. «Телепатия любителей животных от Рютте звучала просто странно», — заметили журналисты.

Среди других «лауреатов» — президент Финляндии Александр Стубб с наградой за «Самое большое повышение самооценки» (он продавал свою книгу на саммите), премьер Италии Джорджа Мелони за «Самое заметное проявление неуважения» (она пропустила мероприятие) и госсекретарь США Марко Рубио, получивший «Самые бурные овации».

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше