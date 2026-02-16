Politico выдала Каллас премию за «худший покерфейс»

«Поджатые губы и надутые щеки — реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы», — пояснили в Politico. Ей также присудили премию за один из двух «самых крупных споров» — с тем же Уолтцем.
Рютте отметился сразу двумя историями. Он объяснял, почему называет Дональда Трампа «папочкой», и рассказал о встрече с украинским псом Патроном. По словам генсека, он посмотрел собаке в глаза, и та сказала: Украина никогда не сдастся. «Телепатия любителей животных от Рютте звучала просто странно», — заметили журналисты.
Среди других «лауреатов» — президент Финляндии Александр Стубб с наградой за «Самое большое повышение самооценки» (он продавал свою книгу на саммите), премьер Италии Джорджа Мелони за «Самое заметное проявление неуважения» (она пропустила мероприятие) и госсекретарь США Марко Рубио, получивший «Самые бурные овации».