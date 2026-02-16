Politico выдала Каллас премию за «худший покерфейс»

Рютте отметился сразу двумя историями. Он объяснял, почему называет Дональда Трампа «папочкой», и рассказал о встрече с украинским псом Патроном. По словам генсека, он посмотрел собаке в глаза, и та сказала: Украина никогда не сдастся. «Телепатия любителей животных от Рютте звучала просто странно», — заметили журналисты.