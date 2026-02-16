Ричмонд
В Константиновке уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Южная» уничтожили пункт управления БПЛА, микроавтобус и три автомобиля ВСУ в Константиновке ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В населенном пункте Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили живую силу противника, которая готовила к взлету беспилотник. Проследив за ним, они обнаружили и сам пункт управления (ПУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Координаты были переданы расчету орудия, который точным огнем поразил цель, не дав противнику поднять беспилотник в небо», — говорится в сообщении.

Кроме того, операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии уничтожили три автомобиля и микроавтобус с живой силой ВСУ в Константиновке, добавили в военном ведомстве.

