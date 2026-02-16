Экс-министру энергетики Украины предъявили обвинение в отмывании денег

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денежных средств и участии в преступной организации. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
«НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу “Мидас”. На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован инвестиционный фонд, через который предполагалось привлечь около 100 млн долларов. Руководителем структуры стал гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, ранее оказывавший услуги по легализации незаконных доходов.
Среди инвесторов фонда, как утверждают в НАБУ, значилась и семья Галущенко. Для сокрытия его участия были созданы две компании на Маршалловых Островах, интегрированные в траст в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами выступали бывшая супруга и четверо детей экс-министра.
Следствие считает, что через счета в трех швейцарских банках было легализовано более 112 млн долларов, полученных незаконным путем в энергетическом секторе. По информации бюро, на счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили свыше 7,4 млн долларов, а также 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. Часть средств, как утверждается, пошла на оплату обучения детей и размещение на депозитах.
В воскресенье Галущенко сняли с поезда при попытке покинуть территорию Украины. Он занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год, после чего был назначен министром юстиции. Осенью, на фоне коррупционного расследования, он был отправлен в отставку.
НАБУ сообщило, что в рамках дела сотрудничает с правоохранительными органами 15 стран. Расследование продолжается.