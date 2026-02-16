Экс-министру энергетики Украины предъявили обвинение в отмывании денег

Следствие считает, что через счета в трех швейцарских банках было легализовано более 112 млн долларов, полученных незаконным путем в энергетическом секторе. По информации бюро, на счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили свыше 7,4 млн долларов, а также 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. Часть средств, как утверждается, пошла на оплату обучения детей и размещение на депозитах.