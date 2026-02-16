Ричмонд
Политолог: США указали Европе на свое место

Госсекретарь США Марко Рубио во время своего выступления на Мюнхенской конференции ни разу не упомянул ни Россию, ни блок НАТО. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Это был очевидный намек — переговоры идут между США и Россией, и европейцам о них думать не следует.

Малек Дудаков
политолог

Что касается НАТО, то США уже неоднократно посылали сигналы Европе о возможных преобразованиях альянса. Европейцы знакомы с концепцией «НАТО 3.0», когда американцы снимают с себя ответственность за будущее блока, пишет эксперт в своем телеграм-канале.

Вопрос — готова ли Европа брать на себя руководящую роль, а США уйти с позиции главнокомандующего? По мнению Дудакова, сначала европейцам необходимо разобраться со своим цивилизационным упадком, кризисом экономики и наплывом мигрантов.

Впрочем, на фоне расколов внутри США и приближающихся выборов очень скоро придется сильно меньше внимания уделять геополитике. Пока же европейцам пусть вежливо, но вновь указали на необходимость меняться. Они выходить из своей зоны комфорта не хотят, так что конфликт с Белым домом сохранится. Вопрос лишь в том, у кого первого надломится тыл.

Малек Дудаков
политолог

Немецкий журнал Spiegel пишет, что Мюнхенская конференция по безопасности показала отсутствие у западных стран внятной стратегии дальнейшей поддержки Киева, а сама украинская тема постепенно отходит на второй план для Европы.

