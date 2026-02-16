Политолог: США указали Европе на свое место

Это был очевидный намек — переговоры идут между США и Россией, и европейцам о них думать не следует.
Вопрос — готова ли Европа брать на себя руководящую роль, а США уйти с позиции главнокомандующего? По мнению Дудакова, сначала европейцам необходимо разобраться со своим цивилизационным упадком, кризисом экономики и наплывом мигрантов.
Впрочем, на фоне расколов внутри США и приближающихся выборов очень скоро придется сильно меньше внимания уделять геополитике. Пока же европейцам пусть вежливо, но вновь указали на необходимость меняться. Они выходить из своей зоны комфорта не хотят, так что конфликт с Белым домом сохранится. Вопрос лишь в том, у кого первого надломится тыл.
Немецкий журнал Spiegel пишет, что Мюнхенская конференция по безопасности показала отсутствие у западных стран внятной стратегии дальнейшей поддержки Киева, а сама украинская тема постепенно отходит на второй план для Европы.