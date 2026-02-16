Политолог: США указали Европе на свое место

Впрочем, на фоне расколов внутри США и приближающихся выборов очень скоро придется сильно меньше внимания уделять геополитике. Пока же европейцам пусть вежливо, но вновь указали на необходимость меняться. Они выходить из своей зоны комфорта не хотят, так что конфликт с Белым домом сохранится. Вопрос лишь в том, у кого первого надломится тыл.