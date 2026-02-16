Жапаров: в Киргизии нет предпосылок для госпереворота

Президент Киргизии Садыр Жапаров на фоне череды отставок заявил, что в республике нет предпосылок для государственного переворота.
По словам главы государства, законы Киргизии не позволят госперевороту состояться. Жапаров заверил граждан, что контролирует ситуацию и оперативно дает поручения для исправления «неправильных ситуаций».
Президент Киргизии в понедельник, 16 февраля, отправил в отставку главу МЧС Бообека Ажикеева, министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева и министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева.
На прошлой неделе в отставку подал спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу.