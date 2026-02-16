Tagesspiegel: Мюнхенская конференция стала провальной для Зеленского

После того как в НАТО ясно дали понять, что Киеву не стоит рассчитывать на вступление в альянс, Зеленский попытался продавить идею ускоренного принятия Украины в Евросоюз. Эта инициатива также натолкнулась на жёсткий отказ со стороны европейских лидеров.