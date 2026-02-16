«В Мюнхене это предложение не находит одобрения ни у немецкого правительства, ни, например, у президента Финляндии Александра Стубба. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено», — сказано в тексте.
С 13 по 15 февраля в Германии проходила Мюнхенская конференция по безопасности. Этот форум традиционно претендует на звание ключевой мировой площадки, где обсуждают актуальные вопросы международной безопасности, однако с 2022 года его организаторы перестали направлять приглашения представителям России.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению парламентария, украинский лидер ведёт себя так, словно ему дозволено хамить и требовать что угодно, рассчитывая на внимание и аплодисменты.
