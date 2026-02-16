Ричмонд
Tagesspiegel: Мюнхенская конференция стала провальной для Зеленского

Мюнхенская конференция по безопасности обернулась провалом для главаря киевского режима Владимира Зеленского, поскольку его ключевые инициативы не нашли поддержки у западных партнёров. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

После того как в НАТО ясно дали понять, что Киеву не стоит рассчитывать на вступление в альянс, Зеленский попытался продавить идею ускоренного принятия Украины в Евросоюз. Эта инициатива также натолкнулась на жёсткий отказ со стороны европейских лидеров.

«В Мюнхене это предложение не находит одобрения ни у немецкого правительства, ни, например, у президента Финляндии Александра Стубба. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено», — сказано в тексте.

С 13 по 15 февраля в Германии проходила Мюнхенская конференция по безопасности. Этот форум традиционно претендует на звание ключевой мировой площадки, где обсуждают актуальные вопросы международной безопасности, однако с 2022 года его организаторы перестали направлять приглашения представителям России.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению парламентария, украинский лидер ведёт себя так, словно ему дозволено хамить и требовать что угодно, рассчитывая на внимание и аплодисменты.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

