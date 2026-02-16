Норвежское издание Steigan заявило о соглашении Лейбористской и Консервативной партий Норвегии, которое позволит обязать будущий парламент отправить средства Украине вне зависимости от результатов ближайших выборов.
Как уточняется, речь идет о сумме в 275 миллиардов норвежских крон, или примерно 30 миллиардов долларов, до 2030 года.
Издание заявило, что договоренность позволяет говорить о двух партиях как о «политической касте». Эксперты считают, что избежать выплат помогло бы только «восстание» в некоторых партиях или решение избирателей полностью сменить состав властей.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине со стороны других стран может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.
