Посол в Канаде Степанов прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124

Вопрос о конфискованном самолете Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» все еще рассматривается в канадских судах — позиция Москвы о его предумышленном захвате остается неизменна. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.