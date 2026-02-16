Посол в Канаде Степанов прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124

Вопрос о конфискованном самолете Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» все еще рассматривается в канадских судах — позиция Москвы о его предумышленном захвате остается неизменна. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
— Стороной выступает собственник — компания «Волга-Днепр». Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы, — отметил он.
По словам главы дипмиссии, Россия должна дождаться исчерпания в Канаде всех правовых возможностей — уже тогда можно будет поговорить о конкретных шагах со стороны Москвы.
— Вместе с тем наша принципиальная позиция в отношении односторонней конфискации, не раз доведенная до властей в Оттаве, неизменна: канадская сторона умышленно заманила сюда самолет «Волга-Днепр», чтобы захватить, — цитирует его РИА Новости.
Советник-посланник посольства РФ Владимир Проскуряков в июне 2022 года заявил, что Канада дала понять: власти будут удерживать Ан-124 «Руслан» как минимум до окончания боевых действий на Украине.