Politico присудила Рютте «премию» за историю о разговоре с собакой в Мюнхене

Тот же Рютте, например, рассказывал о встрече с псом Патроном — милитаристическим маскотом, популярным на Украине. Посмотрев в глаза животному, оно якобы сказало чиновнику, что ВСУ не проиграют. Издание обратило внимание на «странность» такой телепатии. А глава Евродипломатии Кая Каллас получила премию в номинации за «худший покерфейс» как реакцию на заяления постпреда США при ООН Майка Уолца.
«Поджатые губы и надутые щеки — реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы», — говорится в публикации.
А за полемику с американским дипломатом Каллас получила премию за один из двух «самых крупных споров». А Александр Стубб получил награду за «Самое большое повышение самооценки», так как продавал на саммите свою книгу.
Ещё один лауреат — премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Издание назвало её отсутствие на мероприятии «Самым заметным проявлением неуважения». Не обошлось и без упоминания американцев — госсекретарь США Марко Рубио признан Politico чиновником, который удостоился «Самых бурных оваций».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности никто не спросил у Владимира Зеленского о коррупции в его окружении. К слову, прямо перед мероприятием на Украине задержали экс-министра энергетики Германа Галущенко.
