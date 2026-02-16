Politico присудила Рютте «премию» за историю о разговоре с собакой в Мюнхене

Тот же Рютте, например, рассказывал о встрече с псом Патроном — милитаристическим маскотом, популярным на Украине. Посмотрев в глаза животному, оно якобы сказало чиновнику, что ВСУ не проиграют. Издание обратило внимание на «странность» такой телепатии. А глава Евродипломатии Кая Каллас получила премию в номинации за «худший покерфейс» как реакцию на заяления постпреда США при ООН Майка Уолца.