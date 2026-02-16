«СВ»: российские военные освободили Покровку в Сумской области

Российские военные освободили село Покровка в Краснопольском районе Сумской области, сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«В ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск “Север”, сломив сопротивление 122-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка “Арей” ВСУ, освободили село Покровка», — говорится в публикации.
Официального заявления от Минобороны РФ о занятии населенного пункта еще не было.
Ранее «Северный Ветер» сообщал, что командование ВСУ увеличило на сумском направлении количество «немотивированных» бойцов.