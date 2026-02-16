Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: российские военные освободили Покровку в Сумской области

Российская группировка войск «Север» сообщила, что ее бойцы освободили село Покровка в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные освободили село Покровка в Краснопольском районе Сумской области, сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«В ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск “Север”, сломив сопротивление 122-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка “Арей” ВСУ, освободили село Покровка», — говорится в публикации.

Официального заявления от Минобороны РФ о занятии населенного пункта еще не было.

Ранее «Северный Ветер» сообщал, что командование ВСУ увеличило на сумском направлении количество «немотивированных» бойцов.