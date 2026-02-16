Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женева Ги Метанн выразил уверенность, что выбор Женевы — жест доброй воли Москвы. В разговоре с ТАСС он напомнил, что Кремль отдавал предпочтение швейцарскому городу как переговорной площадке до тех пор, пока после старта СВО страна не решила «поступиться своей нейтральностью», выступить на стороне Украины и присоединиться к антироссийским санкциям. После Швейцария несколько раз предлагала принять переговорщиков, но российская сторона отказывала из-за утраты конфедерацией нейтральности. В ноябре 2025 года в швейцарском городе состоялись двухсторонние переговоры США и Украины, на которых обсуждался мирный план Трампа из 28 пунктов.