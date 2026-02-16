Почему Швейцарию выбрали местом переговоров РФ, США и Украины

Участники делегаций переговоров в Женеве
В состав команды Кремля войдут не менее 15 человек. Главой делегации назначен помощник российского президента Владимир Мединский.
США в Женеве представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Со стороны Украины приедут глава президентского офиса Кирилл Буданов *(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и зам. главы ГУР Владимир Скибицкий.
Украина и США перед третьим раундом с Россией уже провели предварительное совещание в Мюнхене на конференции по безопасности. Зеленского консультировал госсекретарь Марко Рубио. Перед этим украинский лидер обвинил США в недостаточной поддержке. Не исключено, что Белый дом подталкивает Киев к заключению мирной сделки.
Почему Женева вновь стала площадкой для переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил выбор Женевы в качестве места встречи российской, украинской и американской делегаций удобством и целесообразностью всех участников встречи.
«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон», — приводит слова Пескова ТАСС. Он добавил, что представителей Европы за столом переговоров не будет.
Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женева Ги Метанн выразил уверенность, что выбор Женевы — жест доброй воли Москвы. В разговоре с ТАСС он напомнил, что Кремль отдавал предпочтение швейцарскому городу как переговорной площадке до тех пор, пока после старта СВО страна не решила «поступиться своей нейтральностью», выступить на стороне Украины и присоединиться к антироссийским санкциям. После Швейцария несколько раз предлагала принять переговорщиков, но российская сторона отказывала из-за утраты конфедерацией нейтральности. В ноябре 2025 года в швейцарском городе состоялись двухсторонние переговоры США и Украины, на которых обсуждался мирный план Трампа из 28 пунктов.
Ги Метанн добавил, что сейчас конфедерации предоставили возможность вновь обрести статус нейтральной страны и посредника и избавиться от «роли швейцара».
Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что перенос переговоров в Швейцарию произошел по инициативе украинской стороны.
«Мне кажется, все-таки инициатором разных городов являются, я могу ошибаться, украинцы, они никак не могут найти место благоприятное», — приводит его слова изданию «Газета.Ru».
Сенатор уточнил, что Киев мог настоять на изменении места проведения переговоров после того, как ОАЭ, где состоялись два первых раунда встреч, выдали Москве участника покушения на генерала Владимира Алексеева.
Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с «Ведомостями» напомнил, что Швейцария по-прежнему является страной с особым статусом и не является членом Евросоюза или Североатлантического альянса. Он обратил внимание, что в последние несколько месяцев контакты между Москвой и Берном активизировались. В частности, в 2026 году в Россию приезжал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который в этом году занимает пост председателя ОБСЕ.
Кортунов уточнил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — единственная, имеющая опыт наблюдения за соблюдением договоренностей о прекращении огня. По итогам визита в Кремль Кассис в интервью СМИ заявил, что «Россия хочет сделать шаг в сторону мира», добавив, что ключевые пункты мирных договоренностей еще обговариваются сторонами.
Кортунов обратил внимание, что Женева как площадка для переговоров удобна прежде всего представителям Вашингтона, так как в Белом доме одни и те же люди ведут переговорные треки, связанные с Украиной и с Ираном.
Переговоры иранской и американской делегаций по ядерной тематике запланированы в Женеве 17 февраля.
Какие вопросы будут обсуждать в Женеве
Назначение руководителем российской делегации Мединского Кортунов связал с расширением повестки переговоров. По его словам, в ходе первых двух раундов в Абу-Даби военные акцентировали внимание на вопросах, связанных с прекращением огня и обмена военнопленными, то Мединский может обговаривать вопросы территорий, статуса русского языка и канонической православной церкви.
По данным источника ТАСС, в Женеве могут обсуждать вопрос энергетического перемирия.
Газета The New York Times (NYT) ранее со ссылкой на украинских чиновников писала, что Украина не согласна на территориальные уступки до тех пор, пока ее не устроят гарантии безопасности, предоставленные Западом.