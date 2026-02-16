Глава Башкирии рассказал о новых кадровых перестановках: пять чиновников получили новые должности

— Ленара Хакимовна у нас переходит на работу в Государственное Собрание, в законотворческую деятельность, со своим огромным опытом надо действительно туда. Огромные слова благодарности. Вы подготовили хорошую команду, поэтому мы выбирали кандидатуры из нее, и я принял решение: Ольга Кабанова назначена главой министерства. Ольга Николаевна, эстафету принимайте и начинайте работать, — сказал глава Башкирии.