Рубио обозначил «красную линию» США для Европы, пишет Fox News

«Мы в Америке не заинтересованы в том, чтобы быть вежливыми и организованными смотрителями управляемого упадка Запада», — заявил Рубио, выступая перед участниками прошедшего форума.
По данным телеканала, речь главы госдепа стала одним из наиболее четких сигналов о намерении Трампа отказаться от прежнего глобального статус-кво. Рубио призвал союзников к большей самостоятельности, подчеркнув необходимость укрепления границ, восстановления промышленности и усиления национального суверенитета.
Он также отметил, что США не стремятся дистанцироваться от Европы, а хотят «оживить старую дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества», выступив за союз, который «смело устремляется в будущее».
Как указывает Fox News, выступление отражает более широкий сдвиг в трансатлантических отношениях: Вашингтон добивается от европейских партнеров увеличения оборонных расходов и большей ответственности за собственную безопасность. При этом Рубио назвал деиндустриализацию, слабый контроль границ и зависимость от глобальных институтов следствиями ошибочной политики Запада.
Телеканал подчеркивает, что заявления прозвучали перед европейскими лидерами, традиционно опирающимися на американские гарантии безопасности, и стали заметным отходом от прежнего акцента США на многостороннее сотрудничество. Остается неясным, готовы ли европейские столицы поддержать предложенный Вашингтоном курс, отмечает телеканал.