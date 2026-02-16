Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в Эстонии, пишут СМИ

На прошлой неделе телерадиокомпания сообщала об учебных полетах
«С 16 по 22 февраля истребители союзников вновь проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров», — говорится в материале ERR.
Как сообщает телерадиокомпания, во время учений могут выполняться сверхзвуковые полеты.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.