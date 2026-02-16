Ричмонд
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в Эстонии, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 16 по 22 февраля, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Источник: AP 2024

На прошлой неделе телерадиокомпания сообщала об учебных полетах 9—15 февраля.

«С 16 по 22 февраля истребители союзников вновь проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров», — говорится в материале ERR.

Как сообщает телерадиокомпания, во время учений могут выполняться сверхзвуковые полеты.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
