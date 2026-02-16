В Иране заявили о планах продолжать обогащение урана для мирных целей

«Пока это мирные цели, у нас есть право на обогащение, и мы хотим использовать это право», — сказал он в интервью телеканалу RT.
Новость дополняется.
