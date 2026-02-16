Ричмонд
В Иране заявили о планах продолжать обогащение урана для мирных целей

Иран продолжит обогащение урана для мирных целей. Об этом 16 февраля заявил глава МИД республики Аббас Аракчи.

Источник: РИА "Новости"

«Пока это мирные цели, у нас есть право на обогащение, и мы хотим использовать это право», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Новость дополняется.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
