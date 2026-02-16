Глава Башкирии дал поручения по модернизации колледжей

— 66% наших девятиклассников идут в колледжи. И это нас пока устраивает. Наши сельские колледжи должны быть самым ярким и красивым пятном в районах. Направляйте туда финансирование, в том числе и федеральное. Это 100% гарантии того, что наши дети никуда подаваться не будут. Сельскому пареньку, девушке гораздо лучшее и выгоднее получать образование у себя в районе. Отъезд, жизнь в другом городе — это и дорого, и дополнительное волнение для родителей, — сказал Радий Хабиров.