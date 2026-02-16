Глава Башкирии дал поручения по модернизации колледжей

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение продолжить программу модернизации колледжей в городах и районах республики. По его словам, работы уже идут в Балтачевском районе, Чишмах, Иглино и Мишкино.
— 66% наших девятиклассников идут в колледжи. И это нас пока устраивает. Наши сельские колледжи должны быть самым ярким и красивым пятном в районах. Направляйте туда финансирование, в том числе и федеральное. Это 100% гарантии того, что наши дети никуда подаваться не будут. Сельскому пареньку, девушке гораздо лучшее и выгоднее получать образование у себя в районе. Отъезд, жизнь в другом городе — это и дорого, и дополнительное волнение для родителей, — сказал Радий Хабиров.
Как отметил в своем докладе министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, в ближайшее время в республике будут модернизированы «под ключ» 10 колледжей.
Так, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» по итогам конкурсного отбора в 2026 году в регионе будет создано 8 новых кластеров. Итого в республике их будет 27. На создание кластеров привлечено 2,4 млрд рублей федеральных средств. По количеству создаваемых центров Башкирия занимает 1-е место в России.
По результатам конкурсного отбора, проводимого министерством сельского хозяйства России, в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» Аксеновский агропромышленный колледж им. Н. М. Сибирцева и Зауральский агропромышленный колледж им. З. Ш. Акназарова на модернизацию материально-технической базы за 2 года получат федеральные субсидии в объеме более 285 млн рублей.