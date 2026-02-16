Дипломат рассказал о вероятности вторжения США на Кубу

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Руководство Кубы не исключает вооруженного вторжения США на Остров свободы, но такой сценарий маловероятен, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли, выступая на телеканале «Россия 24».
По словам дипломата, на Кубе допускают, что США могут вторгнуться на территорию острова. Но, по его мнению, вероятность, что события будут развиваться именно таким образом, мала.
«Кубинское руководство такую опцию не исключает. Она на столе. Я считаю ее маловероятной», — заявил Коронелли.
Он отметил, что островное государство имеет большой опыт противостояния внешней агрессии. Кроме того, кубинские военные регулярно проводят разного рода учения. Поэтому даже если допустить сценарий вторжения американцев на остров, им «мало не покажется».
«Если сюда кто сунется, мало не покажется», — подчеркнул посол.
Давление США на Кубу.
В январе президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, потому что якобы Куба угрожает национальной безопасности Штатов.
Позже он подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые продают или поставляют нефть на Остров свободы. На фоне этого Мексика приостановила поставки энерготоплива Кубе.
В настоящее время государство находится в энергетическом кризисе. Посольства России и Беларуси предупредили граждан своих стран о рисках туров на Кубу.
Позже посольство Беларуси на Кубе сообщило, что полеты на Остров свободы приостановлены на неопределенный срок. Вернуться на родину можно самолетами российских авиакомпаний до 21 февраля.