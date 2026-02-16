Над Брянской областью сбили 229 беспилотников

«Всего с 08:00 утра 15 февраля над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области было уничтожено 229 вражеских БПЛА», — написал он.
