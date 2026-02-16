Ричмонд
Над Брянской областью сбили 229 беспилотников

БРЯНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Над Брянской областью 229 украинских БПЛА уничтожено с 08:00 мск 15 февраля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Всего с 08:00 утра 15 февраля над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области было уничтожено 229 вражеских БПЛА», — написал он.

