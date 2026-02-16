Начался очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси

В боевую готовность приводятся управление и ряд соединений и воинских частей Западного оперативного командования.
В рамках мероприятий предусмотрена поставка мобилизационных ресурсов в проверяемые воинские формирования.
«Проверка позволит оценить уровень боевой и мобилизационной готовности, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями, состояние вооружения, военной и специальной техники», — отметили в пресс-службе.
В ходе проверки военные смогут восстановить свои знания и навыки. С ними проведут занятия по боевой подготовке, в том числе — огневой и медицинской.
Как уточнили в Минобороны, особое внимание будет уделено вопросам повышения живучести подразделений в условиях активных действий диверсионно-разведывательных групп условного противника и беспилотной авиации.
Масштабная проверка Вооруженных сил страны началась 16 января. Она проходит под личным контролем президента.
В Беларуси выработан новый алгоритм, при котором президент, минуя Минобороны и Генштаб, приводит в боевую готовность воинские части. Основная цель такой проверки — увидеть объективную картину в Вооруженных силах, поэтому проверочные мероприятия носят внезапный характер.
Так, в минувшую пятницу глава государства лично проверил боеготовность ВС Беларуси. Он посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.