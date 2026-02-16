Ильсур Метшин раскритиковал качество уборки дворов: «За четыре часа не увидел ни одного дворника»

«Видна слаженная работа дорожных предприятий — это результат работы над ошибками, которую провели главы районов, МУПы и комитет внешнего благоустройства. Качество уборки дорог сейчас выше, чем в 2024 году, хотя рабочих рук по-прежнему не хватает. Обращений поступает много, и больше всего проблем — во дворах. Вчера — где-то с шести вечера до десяти — за четыре часа я не увидел ни одного дворника: Советский район, танкодром, Старо-Татарская слобода, в центре — Хади Такташ, Павлюхина… За четыре часа я не увидел ни одного дворника, только технику. Не знаю, какой у них режим работы, но жалобы людей на дворы совершенно обоснованы. Есть выражение — где конь не валялся, там снег валяется», — возмутился Ильсур Метшин.