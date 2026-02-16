Ильсур Метшин раскритиковал качество уборки дворов: «За четыре часа не увидел ни одного дворника»

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал работу дворников. Несмотря на заметный прогресс в очистке магистральных дорог, ситуация во дворах остается проблемной.
«Видна слаженная работа дорожных предприятий — это результат работы над ошибками, которую провели главы районов, МУПы и комитет внешнего благоустройства. Качество уборки дорог сейчас выше, чем в 2024 году, хотя рабочих рук по-прежнему не хватает. Обращений поступает много, и больше всего проблем — во дворах. Вчера — где-то с шести вечера до десяти — за четыре часа я не увидел ни одного дворника: Советский район, танкодром, Старо-Татарская слобода, в центре — Хади Такташ, Павлюхина… За четыре часа я не увидел ни одного дворника, только технику. Не знаю, какой у них режим работы, но жалобы людей на дворы совершенно обоснованы. Есть выражение — где конь не валялся, там снег валяется», — возмутился Ильсур Метшин.
По мнению главы города, чистота во дворах напрямую зависит от управленческих способностей управляющих компаний.
«В то же время есть территории, где налажено взаимодействие управляющих компаний, дворников и старших по домам. Там, где об этом позаботились заранее, — чистота», — отметил мэр.
Напомним, более 1 млн тонн снега вывезли с улиц Казани этой зимой. Такие масштабы связаны с аномальными осадками: с начала года зафиксировано 128,2 мм — это больше, чем за тот же период 2024 года, одной из самых снежных зим последнего десятилетия (было 113,3 мм).