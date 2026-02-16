Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Госдепу не в новинку зачищать архивы в ходе инвентаризации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдепартаменту не в новинку проводить инвентаризацию с зачисткой своих публичных архивов. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя соответствующие планы американского ведомства и не исключив возможные потери ценных исторических свидетельств в ходе планируемого мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат обратила внимание на публикацию американских СМИ о планах Госдепартамента провести очередную «зачистку» своих публичных архивов, в ходе которой из открытого доступа будут удалены все посты, опубликованные на официальных аккаунтах ведомств, опубликованные в X до 20 января 2025 года, то есть до начала второго президентского срока Дональда Трампа. Цель этой ревизии, по официальной версии, — «свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей». Ожидается, что будут вычищены анонсы переговоров, фотографии, поздравления, отчеты о гуманитарных акциях и культурных мероприятиях.

«Госдепартаменту такое не в новинку: стенограммы и тексты выступлений американских дипломатов последние двадцать лет удаляются с основного портала и переносятся на архивные сайты. Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства», — прокомментировала дипломат, иронично снабдив публикацию видеоцитатой из фильма «Убить дракона»: «Папа всегда говорил уничтожай архивы!».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше