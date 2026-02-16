Захарова: Госдепу не в новинку зачищать архивы в ходе инвентаризации

Дипломат обратила внимание на публикацию американских СМИ о планах Госдепартамента провести очередную «зачистку» своих публичных архивов, в ходе которой из открытого доступа будут удалены все посты, опубликованные на официальных аккаунтах ведомств, опубликованные в X до 20 января 2025 года, то есть до начала второго президентского срока Дональда Трампа. Цель этой ревизии, по официальной версии, — «свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей». Ожидается, что будут вычищены анонсы переговоров, фотографии, поздравления, отчеты о гуманитарных акциях и культурных мероприятиях.
«Госдепартаменту такое не в новинку: стенограммы и тексты выступлений американских дипломатов последние двадцать лет удаляются с основного портала и переносятся на архивные сайты. Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства», — прокомментировала дипломат, иронично снабдив публикацию видеоцитатой из фильма «Убить дракона»: «Папа всегда говорил уничтожай архивы!».