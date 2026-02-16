Захарова: Госдепу не в новинку зачищать архивы в ходе инвентаризации

Дипломат обратила внимание на публикацию американских СМИ о планах Госдепартамента провести очередную «зачистку» своих публичных архивов, в ходе которой из открытого доступа будут удалены все посты, опубликованные на официальных аккаунтах ведомств, опубликованные в X до 20 января 2025 года, то есть до начала второго президентского срока Дональда Трампа. Цель этой ревизии, по официальной версии, — «свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей». Ожидается, что будут вычищены анонсы переговоров, фотографии, поздравления, отчеты о гуманитарных акциях и культурных мероприятиях.