Минск выразил поддержку Гаване на фоне санкций Вашингтона

Беларуси и Куба заинтересованы расширять сотрудничество и реализовать договоренности, которые были достигнуты во время взаимных визитов в 2025 году.

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Беларусь выразила поддержку народу Кубы, подвергающемуся односторонним принудительным мерам со стороны США, сообщил белорусский МИД.

В понедельник министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в республике Сантьяго Пересом Бенитесом.

«На встрече была обсуждена ситуация вокруг Кубы. Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому кубинскому народу», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Рыженков подтвердил позицию Минска о неприемлемости применения односторонних принудительных мер.

Глава МИД Беларуси особо подчеркнул тезис о том, что разрешение всех разногласий должно идти путем мирного диалога и в рамках международного права.

Стороны также отметили важность белорусско-кубинских контактов, отметив слаженные усилия Минска и Гаваны по реализации договоренностей, которые были достигнуты во время взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в 2025 году.

Кубинский президент Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетил Беларусь в июле 2025. Он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, принял участие в заседании Евразийского экономического форума в Минске.

Американские санкции.

Президент США Дональд Трамп в январе подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.

Он также объявил в стране режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.

