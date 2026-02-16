Минск выразил поддержку Гаване на фоне санкций Вашингтона

В понедельник министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в республике Сантьяго Пересом Бенитесом.
«На встрече была обсуждена ситуация вокруг Кубы. Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому кубинскому народу», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Рыженков подтвердил позицию Минска о неприемлемости применения односторонних принудительных мер.
Глава МИД Беларуси особо подчеркнул тезис о том, что разрешение всех разногласий должно идти путем мирного диалога и в рамках международного права.
Стороны также отметили важность белорусско-кубинских контактов, отметив слаженные усилия Минска и Гаваны по реализации договоренностей, которые были достигнуты во время взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в 2025 году.
Кубинский президент Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетил Беларусь в июле 2025. Он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, принял участие в заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Американские санкции.
Президент США Дональд Трамп в январе подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.
Он также объявил в стране режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.