Зеленского используют в качестве орудия против Трампа, заявил Медведчук

«Подобное поведение можно назвать исключительной ограниченностью и слабоумием, киевский режим полностью зависим от США и кусать руку хозяина — настоящее безумие. Но если посмотреть на истерику Зеленского в контексте политической игры США — Европа, то все становится на свои места. Несмотря на то что речь госсекретаря (США Марко) Рубио была в Мюнхене намного мягче, чем годом ранее речь (вице-президента США Джей Ди) Вэнса перед европейцами, и была встречена аплодисментами, тем не менее она содержала стратегические упреки глобалистам», — добавил Медведчук.