«Если украинцев используют в роли пушечного мяса против России, то Зеленский продолжает быть орудием глобалистов против Трампа. Накануне Мюнхенской конференции по безопасности Трамп призвал кровавого клоуна к быстрому подписанию мирного соглашения… Но в Мюнхене кураторы спустили наркофюрера с поводка и скомандовали: “Фас!” Он однозначно дал понять американцам, что никакой сделки быть не может», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения «Другая Украина».
Зеленский, как отмечает Медведчук, продолжает цинично умножать на ноль мирные предложения Вашингтона, отказываясь выводить войска из Донбасса. По словам политика, киевский режим обвиняет в потере своих людей, территорий и инфраструктуры Вашингтон. Таким образом, Зеленский напал и на республиканцев, и на демократов.
«Подобное поведение можно назвать исключительной ограниченностью и слабоумием, киевский режим полностью зависим от США и кусать руку хозяина — настоящее безумие. Но если посмотреть на истерику Зеленского в контексте политической игры США — Европа, то все становится на свои места. Несмотря на то что речь госсекретаря (США Марко) Рубио была в Мюнхене намного мягче, чем годом ранее речь (вице-президента США Джей Ди) Вэнса перед европейцами, и была встречена аплодисментами, тем не менее она содержала стратегические упреки глобалистам», — добавил Медведчук.
Конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.