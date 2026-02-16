Ричмонд
В Госдуме оценили последствия задержания экс-министра энергетики Украины

Задержание экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, которому инкриминируют отмывание средств и участие в преступной организации, является продолжением коррупционного скандала в Киеве, способного привести к падению Владимира Зеленского и некоторых европейских лидеров. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Украина погрязла в коррупции. Понятно, что Зеленский не мог не участвовать в схеме, из-за которой задержали Галущенко. На самом деле их большое количество», — отметил собеседник NEWS.ru.

Депутат обратил внимание, что Евросоюз постоянно выражает готовность включить Украину в состав объединения. По словам Алексея Чепы, членство Киева, который не в состоянии выполнить требования ЕС, может привести к разрушению альянса. Парламентарий подчеркнул, что европейских лидеров ждут последствия из-за помощи украинским властям, когда все факты коррупции на Украине будут вскрыты и преданы огласке.

Алексей Чепа добавил, что сейчас европейским СМИ и политикам все сложнее не обращать внимания на скандал с хищениями из бюджета в Киеве. Депутат уточнил, что в Вашингтоне о коррупции украинской власти известно. Он допустил, что те, кто поддерживает коррупционеров и предоставляет им деньги, сами получают выгоду от реализации преступных схем.

Ранее стало известно, что бывший глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко обвиняется в отмывании денег. Об этом сообщили представители Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ).