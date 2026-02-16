В Госдуме оценили последствия задержания экс-министра энергетики Украины

Алексей Чепа добавил, что сейчас европейским СМИ и политикам все сложнее не обращать внимания на скандал с хищениями из бюджета в Киеве. Депутат уточнил, что в Вашингтоне о коррупции украинской власти известно. Он допустил, что те, кто поддерживает коррупционеров и предоставляет им деньги, сами получают выгоду от реализации преступных схем.