Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил, что послушает венгров и не пустит Украину в ЕС

БУДАПЕШТ, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал выполнить волю венгров, которые выступили против евроинтеграции Киева, и не допустить вступления Украины в Евросоюз, нравится это Владимиру Зеленскому или нет.

Источник: Reuters

Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес венгерского премьера Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.

«На прошлой неделе политические нападки со стороны Украины вышли на новый уровень», — написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, «Зеленский напрямую вмешался в венгерскую избирательную кампанию, выступив против венгерского правительства», потому что, когда «Зеленский нападает на меня и переходит на личности за то, что я не поддерживаю ускоренное вступление Украины в ЕС, он на самом деле ставит под сомнение суверенное решение венгерского народа».

Венгерский премьер напомнил о результатах проведенного в 2025 году в Венгрии всеобщего опроса населения о вступлении Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95% опрошенных, высказались против.

«Мой долг как премьер-министра Венгрии — обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду делать это снова и снова. Нравится это президенту Зеленскому или нет», — подчеркнул Орбан.

Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

* запрещена в РФ как экстремистская.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше