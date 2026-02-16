Орбан заявил, что послушает венгров и не пустит Украину в ЕС

Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес венгерского премьера Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
«На прошлой неделе политические нападки со стороны Украины вышли на новый уровень», — написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, «Зеленский напрямую вмешался в венгерскую избирательную кампанию, выступив против венгерского правительства», потому что, когда «Зеленский нападает на меня и переходит на личности за то, что я не поддерживаю ускоренное вступление Украины в ЕС, он на самом деле ставит под сомнение суверенное решение венгерского народа».
Венгерский премьер напомнил о результатах проведенного в 2025 году в Венгрии всеобщего опроса населения о вступлении Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95% опрошенных, высказались против.
«Мой долг как премьер-министра Венгрии — обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду делать это снова и снова. Нравится это президенту Зеленскому или нет», — подчеркнул Орбан.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
* запрещена в РФ как экстремистская.