Лукашенко прокомментировал отношения России и Белоруссии

МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Нет силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Источник: AP 2024

«Сегодня обзор (СМИ — ред.) получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.

«Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть — Беларусь — мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не всё. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане. Да и в политическом (отношении — ред.)», — подчеркнул Лукашенко.

