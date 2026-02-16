Лукашенко прокомментировал отношения России и Белоруссии

«Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть — Беларусь — мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не всё. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане. Да и в политическом (отношении — ред.)», — подчеркнул Лукашенко.