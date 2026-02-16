Глава Новороссийска заявил о невозможности реконструкции свалки

По его словам, существующий проект требует корректировок: для реконструкции необходимо снести около половины тела свалки и предусмотреть площадку для его временного перемещения. «Реконструировать объект в данных условиях и проводить рекультивацию невозможно. Чтобы провести работы, нужно сносить половину тела полигона и его куда-то переместить», — отметил мэр.