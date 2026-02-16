Политолог раскрыл, зачем на самом деле Германию интересует БРИКС

«Германии нужны торговые рынки и источники сбыта для своей продукции, а также стратегические партнеры для приобретения нужных полезных ископаемых. Но ФРГ от своей политики, основанной на “морали” и “ценностях”, не отказывается и хочет вести торговлю только с демократическими странами», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что политика Германии не позволяет властям взаимодействие и партнерство с «авторитарными» странами, например, Россией и Китаем. Правительство ФРГ пытается уговорить на сотрудничество Бразилию и Индию, говоря о «свободной» торговле на Западе. Еще одной причиной активизации Германии в странах БРИКС, по мнению Александра Рара, является стремление немецких властей выйти из фарватера США, добиться большей самостоятельности в принятии решений.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что БРИКС не будет преобразован в военный альянс и такой сценарий не рассматривается. По словам дипломата, объединение продолжит деятельность в существующем формате.