Политолог раскрыл, зачем на самом деле Германию интересует БРИКС

Он добавил, что политика Германии не позволяет властям взаимодействие и партнерство с «авторитарными» странами, например, Россией и Китаем. Правительство ФРГ пытается уговорить на сотрудничество Бразилию и Индию, говоря о «свободной» торговле на Западе. Еще одной причиной активизации Германии в странах БРИКС, по мнению Александра Рара, является стремление немецких властей выйти из фарватера США, добиться большей самостоятельности в принятии решений.