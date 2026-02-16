Политолог: Каллас не оставляет попыток стать самой влиятельной женщиной ЕС

Она сейчас старается делать множество ярких заявлений и в отношении российско-украинского конфликта, и в отношении Соединенных Штатов. На Мюнхенской конференции Каллас общалась с представителями США менее, скажем так, аккуратно, чем многие другие европейские политики. Но глобально она сказала о том, что США нужен союзник в лице Европы. Соответственно, будьте добры не вводить против ЕС дополнительные пошлины, а все-таки помогайте и поддерживайте.