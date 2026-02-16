Ричмонд
Политолог: Каллас не оставляет попыток стать самой влиятельной женщиной ЕС

Конфронтационный тон беседы Кайи Каллос с Майком Уолтцем на Мюнхенской конференции глобально не говорит о каком-то серьезном разрыве отношений между Европой и США или ООН и Соединенными Штатами. Об этом Новостям Mail рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Кая Каллас давно хочет выйти из тени Урсулы фон дер Ляйен, с которой она активно борется за звание самой влиятельной женщины в Евросоюзе, напоминает Пятибратов. Зачастую громкие заявления нынешней главы дипломатии ЕС говорят как раз о том, что она она не оставила эту идею и активно работает над повышением своей популярности в Европе.

Она сейчас старается делать множество ярких заявлений и в отношении российско-украинского конфликта, и в отношении Соединенных Штатов. На Мюнхенской конференции Каллас общалась с представителями США менее, скажем так, аккуратно, чем многие другие европейские политики. Но глобально она сказала о том, что США нужен союзник в лице Европы. Соответственно, будьте добры не вводить против ЕС дополнительные пошлины, а все-таки помогайте и поддерживайте.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт считает, что Каллас глобально не сказала ничего, что в могло бы подорвать авторитет США или разрушить диалог между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

Ранее Politico назвало символом растущего раздражения Европе перепалку Каллас с Уолтцем из‑за роли США, Европы и Совета мира по Газе.

