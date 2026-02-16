Ричмонд
В Кремле отвергли измышления Запада о причинах смерти Навального*

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия крайне негативно относится к заявлениям западных правительств с «выводами» относительно причин смерти в колонии Алексея Навального* и решительно их отвергает. Такую оценку дал звучащим на Западе рассуждениям пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее правительства Великобритании и Швеции опубликовали по итогам некоего «лабораторного исследования» заявление, в котором аккурат в преддверии годовщины смерти Алексея Навального выступили с утверждением, будто тот умер в результате отравления эпибатидином — ядом с кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Согласно заключению российских патанатомов, смерть произошла по естественным причинам.

«Очень негативная», — ответил Песков на вопрос, какова реакция Москвы на «выводы» западных экспертов. «Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными, — подчеркнул он. — Мы решительно их отвергаем».

О смерти Навального, отбывавшего наказание в исправительной колонии на Ямале, стало известно 16 января 2024 года. Как сообщала ФСИН, после прогулки заключенному стало плохо, и он потерял сознание. Медработники на месте и оперативно прибывшая бригада скорой помощи пытались реанимировать его, но безуспешно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления западных правительств, назвала их вбросом для отвлечения внимания от собственных насущных проблем этих стран.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

