В Кремле отвергли измышления Запада о причинах смерти Навального*

«Очень негативная», — ответил Песков на вопрос, какова реакция Москвы на «выводы» западных экспертов. «Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными, — подчеркнул он. — Мы решительно их отвергаем».