Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 февраля: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в том числе речь пойдет о территориях.

Мединский остается главой делегации РФ по Украине, в раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там речь шла о вопросах безопасности.

Делегация РФ на предстоящих переговорах в Женеве будет расширена, кроме Мединского в них будут участвовать Галузин, Костюков и другие.

Дмитриев будет участвовать в переговорах в Женеве, но он работает по отдельному треку.

Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия. Она активно продолжает работать. Ожидаем, что также в Женеве пройдут и эти встречи в рамках этой группы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Владимир Путин дал российской делегации детальные инструкции перед ее вылетом на переговоры в Женеву. Глава государства находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками по Украине.

Кремль согласен с утверждением, что нефть стала предметом шантажа, нападки на Орбана также продолжают эту линию.

Нападки Зеленского на Орбана связаны с мнением по членству Украины в ЕС.

Кремль назвал обвинения в якобы отравлении Навального* предвзятыми.

В России принимаются меры в связи с участившимися случаями нападений в учебных заведениях.

В случае резкого роста цен на ЖКУ у отдельных граждан важно проводить мониторинг и принимать меры при необходимости.

Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Мы в самое ближайшее время вам дадим сообщение.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

16 февраля Владимир Путин проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

