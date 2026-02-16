Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 февраля: главное

На переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в том числе речь пойдет о территориях.
Мединский остается главой делегации РФ по Украине, в раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там речь шла о вопросах безопасности.
Делегация РФ на предстоящих переговорах в Женеве будет расширена, кроме Мединского в них будут участвовать Галузин, Костюков и другие.
Дмитриев будет участвовать в переговорах в Женеве, но он работает по отдельному треку.
Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия. Она активно продолжает работать. Ожидаем, что также в Женеве пройдут и эти встречи в рамках этой группы.
Владимир Путин дал российской делегации детальные инструкции перед ее вылетом на переговоры в Женеву. Глава государства находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками по Украине.
Кремль согласен с утверждением, что нефть стала предметом шантажа, нападки на Орбана также продолжают эту линию.
Нападки Зеленского на Орбана связаны с мнением по членству Украины в ЕС.
Кремль назвал обвинения в якобы отравлении Навального* предвзятыми.
В России принимаются меры в связи с участившимися случаями нападений в учебных заведениях.
В случае резкого роста цен на ЖКУ у отдельных граждан важно проводить мониторинг и принимать меры при необходимости.
Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Мы в самое ближайшее время вам дадим сообщение.
16 февраля Владимир Путин проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ